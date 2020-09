Especulado no Vasco, ex-jogador do clube acerta com o Besiktas, da Turquia

Rio - Após deixar o Al Ahli-SAU e se recuperar de lesão no púbis nas dependências do Vasco da Gama, o volante Souza esteve com nome especulado de volta ao Cruzmaltino. No entanto, neste domingo, o atleta de 31 anos foi anunciado como novo reforço do Besiktas-TUR. É o sétimo clube da carreira do meio-campista.



Souza estava no Cruzmaltino desde fevereiro de 2019 se recuperando da lesão, e desde então, estava sem clube. Revelado pelo Vasco, o jogador vestiu a camisa do clube carioca em 53 partidas, marcando dois gols. Souza também somou passagens por Porto-POR, Grêmio, São Paulo, Fenerbaçhe-TUR e Seleção Brasileira.