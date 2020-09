Com aglomeração e Campello no local, festa em São Januário termina com presença da PM

Rio - Uma festa organizada por integrantes da Força Jovem movimentou o entorno de São Januário no último sábado. Com a presença de Alexandre Campello, presidente do Vasco, e Alexandre Isquierdo, vereador do Rio de Janeiro pelo DEM, o evento acabou a presença da Polícia Militar, chamada por conta da aglomeração promovida pela festa.



A PM foi até o local e usou bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar a multidão que estave presente na rua General Almério de Moura. Em determinado momento, Campello subiu ao palco e fez um discurso de apoio à torcida, que está suspensa dos estádio pelo Ministério Público. Em contato com o 'Esporte News Mundo', a PM afirmou:



"Em situações envolvendo aglomerações, os policiais militares estão instruídos a priorizar o diálogo no contato com os cidadãos para que a concentração de pessoas seja desfeita. Diante de desrespeito à solicitação policial ou de possível resistência, os envolvidos podem ser conduzidos para a delegacia”, disse a Polícia Militar.