Cano comemora primeiro gol em clássico: 'Adversário muito difícil'

Rio - Artilheiro do Vasco na temporada, Germán Cano deixou o dele no clássico contra o Botafogo. Ao fim do jogo, o argentino comemorou o resultado positivo em duelo deste domingo.

"A equipe jogou muito bem. Tem que melhorar muitas coisas, sabemos que é um rival muito difícil. Mas conseguimos o resultado e fomos melhor no geral. Fico muito feliz pela vitória e gol", disse na saída do gramado", afirmou.

O resultado positivo levou o Vasco para o quarto lugar, ultrapassando o arquirrival Flamengo nos critérios de desempate. E mandou o Botafogo para a zona de rebaixamento, no 17° lugar.