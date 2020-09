Após reunião com a Globo, Vasco e outros três clubes abandonam MP do Mandante

Rio - Após se reunirem com a TV Globo, Vasco, Corinthians, Atlético-MG e Internacional decidiram retirar seu apoio à MP do Mandante. A informação foi divulgada pelo "UOL".

Os motivos que levaram os clubes a desistirem do projeto são distintos. No caso do Vasco, o que pesou foi o fato de viver um bom momento em seu relacionamento com a emissora após receber a rescisão do Campeonato Carioca.

Corinthians e Atlético-MG optaram por uma trégua após a Globo concordar em pronunciar os naming rigths de suas arenas, a Neo Química Arena e a Arena MRV, ainda em construção. Já o Inter preferiu não comprar briga com a emissora pelo fato de seu contrato com a Turner está perto do fim.