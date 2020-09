Vasco se mobiliza para manter Benítez

Destaque do Vasco ao lado do atacante Germán Cano, o apoiador Martín Benítez está com os dias e as horas marcados para deixar São Januário. Emprestado pelo Independiente, da Argentina, até dezembro, o clube já avisou que espera o jogador de volta assim que o contrato acabar. Sendo assim, segundo o site UOL, o Gigante da Colina começa a se mobilizar para comprar o camisa 10.



A grana é alta: US$ 4 milhões (cerca de R$ 21,8 milhões na cotação atual), algo bem acima da realidade financeira em São Januário. O Rojo — apelido do Independiente — sequer aceitar discutir a ampliação do empréstimo até fevereiro de 2021, que é quando acaba o Campeonato Brasileiro.



Mesmo cientes de que segurar o jogador de 25 anos em definitivo seja uma boa possibilidade de retornos técnico e financeiro, os dirigentes do Vasco ainda buscam a parceria de um investidor privado para realizar a compra. Sem um até o momento, a única maneira é trabalhar com a hipótese de recursos próprios, o que dificulta mais a missão por Benítez.



Ainda de acordo com o portal, o clube argentino aceita reduzir um pouco a pedida para cerca de US$ 3 milhões (cerca de R$ 15,8 milhões), embora o Vasco não confirme essa informação. Todavia, mesmo com tais valores, a negociação seguirá sendo muito difícil.



Cria das divisões de base do Independiente, Benítez se profissionalizou em 2011. No ex-clube, apesar da boa qualidade técnica, ele passou a ser cobrado demais pelos torcedores e entendeu que o melhor para a carreira naquele momento seria trocar de ares. Em São Januário, o camisa 10 já disputou 13 partidas, marcou um gol e disse ter reencontrado a alegria para mostrar um bom futebol.