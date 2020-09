Empresário de Benítez comenta chance do meio ficar no Vasco: 'Estamos tentando'

Rio - Destaque do Vasco no período pós-pandemia, o meia Martín Benítez ainda tem indefinição acerca do futuro. Com contrato de empréstimo até dezembro, o jogador pode sair do Cruzmaltino antes do término do Brasileirão, que se encerra em fevereiro. Em entrevista ao canal 'Atenção, Vascaínos!', o empresário do argentino, Adrian Castellano, comentou a situação.



"Estamos trabalhando com o Alexandre Farias e falando muito com André Mazzuco sobre a possibilidade de Martín Ficar no Vasco. É difícil, mas estamos tentando ter todas as possibilidades para que ele continue", disse o empresário, que complementou:



"A realidade é que chegaram muitas ofertas muito boas para o Martín, mas ele deu praticamente instruções que sua prioridade é o Vasco da Gama. Está muito feliz com a torcida, com os companheiros e que a prioridade seja sempre o Vasco, assim queremos fazer todo o possível para que ele continue", explicou Castellano.