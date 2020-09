Ramon elege promessa como substituto de Ricardo Graça no Vasco

Rio - A ausência de Ricardo Graça, com um desconforto na coxa direita, será a única mudança no Vasco no reencontro com o Botafogo, nesta quinta-feira, às 19, no Engenhão. Miranda, também revelado em São Januário, fica com a vaga após a boa impressão deixada nos três jogos em que substituiu o próprio colega de defesa, afastado após testar positivo para covid-19.

Substituído no início do segundo tempo, Ricardo Graça segue em tratamento de olho no duelo com o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, pelo Brasileiro, e no segundo e decisivo duelo contra o Alvinegro valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em recuperação de um incômodo na panturrilha direita, Vinícius não participou do treino desta quarta-feira e tem poucas chances de ser relacionado para o clássico. De qualquer maneira, Ribamar dificilmente perderia a posição depois da boa atuação na vitória por 3 a 2 no domingo.

Com Andrey e Juninho fora de combate, ambos em recuperação de lesões musculares, Marcos Júnior deve ser mantido mesmo com a volta de Bruno Gomes, novamente à disposição após cumprir suspensão pela expulsão na derrota para o Atlético-GO.

Portanto, o Vasco deve encarar o Glorioso com a seguinte formação: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Marcos Júnior, Fellipe Bastos e Benítez; Talles Magno, Ribamar e Cano.