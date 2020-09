Vascão de olho na liderança

Hora de esquecer o revés na Copa do Brasil para focar na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro. Sem o técnico Ramon Menezes, que testou positivo para a covid-19, o Vasco enfrenta hoje Coritiba, às 16h, no Couto Pereira, para se manter firme na disputa pela ponta da competição.

Os números não deixam dúvida de que o Cruzmaltino é amplo favorito para o duelo com o Coxa. Com 17 pontos, o time ocupa atualmente a quarta colocação e tem grandes chances de encostar na liderança diante do vice-lanterna, que perdeu três das quatro partidas que disputou em casa e está há quatro rodadas sem conseguir os três pontos.

O histórico de visitante indigesto no Brasileiro também reforça a superioridade do Vasco. Até agora, a equipe cruzmaltina soma duas vitórias (Ceará e Botafogo), um empate (Santos) e uma derrota (Fluminense) jogando fora de São Januário. Além disso, o Couto Pereira traz boas recordações: foi palco do título da Copa do Brasil em 2011, mesmo ano da última derrota do clube no estádio. Nos últimos nove anos, forma dois triunfos e dois empates.

Mistão em campo

O ponto negativo é que o auxiliar Thiago Kosloski — substituto de Ramon Menezes — deve poupar boa parte dos titulares visando ao jogo de volta da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Botafogo. Afinal, precisa reverter uma desvantagem de 1 a 0.

Benítez e Leandro Castan nem viajaram para Curitiba, enquanto Fellipe Bastos e Henrique devem ficar no banco. Já Ricardo Graça e Andrey, lesionados, continuam fora de combate. O mistão que vai a campo hoje, então, deve ter a entrada de Marcelo Alves, Neto Borges, Bruno Gomes e Bruno César no time titular.