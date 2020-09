Candidato à presidência do Vasco detona Pikachu após pênalti cometido: 'Irresponsável'

Rio - O Vasco caminhava para um empate fora de casa, no último domingo, quando o árbitro assinalou um pênalti para o Coritiba já nos minutos finais da partida. Yago Pikachu puxou Robson dentro da área e o próprio atacante do Coxa bateu e marcou o gol da vitória do clube paranaense. Candidato à presidência do clube, Nelson Medrado Dias detonou o lateral do Cruzmaltino.



"Esse Yago Pikachu é um irresponsável. Tinha que ir para o banco urgentemente, além dessa palhaçada de poupar jogador. Podíamos estar em terceiro lugar e agora estamos em quinto colocado. A teimosia é lastimável", disse o advogado, que enviou o desabafo para os veículos de imprensa, segundo o portal 'Expresso 1998'.



Medrado é líder da chapa 'Tradição e Dignidade' que concorre à presidência do clube no fim do ano. Pikachu tem sido alvo de críticas da torcida nas últimas partidas da equipe pela atuações ruins. O próximo compromisso do Cruzmaltino é o jogo de volta contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, em São Januário, na próxima quarta-feira.