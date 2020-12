Talles Magno é atacante do Vasco Rafael Ribeiro / Vasco Da Gama

Por MH

Publicado 01/12/2020 19:57

De olho no importante compromisso contra os argentinos do Defensa y Justicia, na próxima quinta-feira, em São Januário, pela volta das oitavas de final de Copa Sul-Americana, o Vasco pode contar com dois reforços de peso para a decisão: o atacante Talles Magno e o goleiro Fernando Miguel. Ambos recuperados da Covid-19, participaram do treinamento desta terça.

No entanto, de acordo com o protocolo estabelecido pela Conmebol, todo atleta que testou positivo para a doença precisa realizar novos exames antes de retornar aos gramados. Fernando e Talles já passaram por uma nova testagem e aguardam os resultados. Se der negativo, a dupla pode ser relacionada pelo técnico Ricardo Sá Pinto para a partida.

O Gigante da Colina segue a sua reta final de preparação. Por ter empatado no jogo de ida em 1 a 1, o time joga em casa por um empate sem gols para se classificar, uma vez que a Sula tem o gol marcado fora de casa como critério de desempate. Outro 1 a 1 leva a decisão para as penalidades.