Sá Pinto está de volta ao comando do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 11:44

Rio - Em situação delicada no Brasileirão, o Vasco "vira a chave" em busca do único título que pode conquista ainda nesta temporada: a Sul-Americana. Com o retorno do treinador Ricardo Sá Pinto, o Cruzmaltino encara o Defensa y Justicia, da Argentina, em São Januário, nesta quinta-feira, às 21h30, em busca de um resultado positivo para avançar para as quartas de final do torneio.

Além do treinador, que cumpriu a quarentena, o Vasco poderá ter a volta de Fernando Miguel, Talles Magno e Werley. Os jogadores já retornaram aos treinos, após testarem positivo para a Covid-19. O centroavante Germán Cano será novamente desfalque por conta da doença.

Invicto até o momento na competição, o Cruzmaltino precisa apenas não tomar gols para conseguir a classificação para as quartas de final. Em caso de um empate por 1 a 1 a vaga irá ser decidida nos pênaltis. Caso o empate seja por dois ou mais gols, a equipe argentina avança. Quem vencer segue para a próxima fase.

O vencedor do chaveamento entre Vasco e Defensa y Justicia pegará o Bahia nas quartas de final. A equipe comandada pelo treinador Mano Menezes passou pelo Unión Santa Fe, após vitória no Brasil e empate na Argentina.

FICHA TÉCNICA

VASCO X DEFENSA Y JUSTICIA

Estádio: São Januário (RJ)

Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Auxiliar 1: Nicolás Taran (URU)

Auxiliar 2: Martín Soppi (URU)

Árbitro de Vídeo: Daniel Fedorczuk (URU)

VASCO: Fernando Miguel; Miranda, Leandro Castan, Ricardo Graça; Léo Matos, Marcos Júnior, Leonardo Gil, Martín Benítez, Neto Borges; Talles Magno e Ribamar/ Treinador: Ricardo Sá Pinto

DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; Breitenbruch, Frías, Martínez, Brítez; Loaiza, Larralde, Riuz, Benítez, Pizzini; Braian Romero/ Treinador: Hernán Crespo