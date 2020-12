Vasco x Flamengo - Campeonato Brasileiro - rodada 15 . Estádio São Januário. Comemoração do gol do Talles Magno Foto de Daniel Castelo Branco

Publicado 02/12/2020 16:04

Rio - Enquanto Luiz Roberto Leven Siano e Jorge Salgado travam, na Justiça, o direito de presidir o Vasco no próximo triênio, o atual mandatário do clube, Alexandre Campello, apresentou na última semana o balancete do terceiro trimestre do clube. Em um de seus últimos atos como presidente, apresentou o valor acumulado em 33,9 milhões relativo às vendas de direitos econômicos de jogadores até setembro de 2020. Principal ativo na Colina, Talles Magno, com multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões), a joia, tratada como a 'salvação' dos combalidos cofres, não repetiu as atuações de 2019 e não recebeu ofertas atrativas.

Talles Magno, independentemente do presidente eleito, continuará sendo a 'galinha de ovos ouro' da próxima gestão. Por ora, o clube compensou a fracassada venda com as negociações de Marrony e Nathan, vendidos para Atlético-MG (R$ 20 milhões) e Boavista, de Portugal, (R$ 8 milhões), que impulsionaram os números do balancete.

O mecanismo de solidariedade da Fifa ainda garantiu ao clube cerca de R$ 4 milhões na transferência de Allan do Napoli, da Itália, para o Everton, da Inglaterra. Em 2019, foram R$ 7 milhões registrados em vendas. No entanto, o clube não atingiu a meta de R$ 46,9 milhões estipulados na previsão orçamentária em relação à venda de ativos. O cenário causado pela pandemia prejudicou a arrecadação obtida com arrecadação com bilheteria e venda de jogos, estimados em R$ 20 milhões.

O orçamento do vice-presidente de finanças do Vasco, Carlos Leão, previa para 2020 a arrecadação de R$ 324 milhões de receitas bruta, valor distante dos R$ 124,6 milhões registrados no balancete do terceiro trimestre. Parte dos direitos de transmissão de jogos serão recebidos em 2021, devido à extensão do Campeonato Brasileiro, até fevereiro.