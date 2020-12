Ricardo Sá Pinto Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Publicado 04/12/2020 10:32

Rio - O clima na coletiva de Ricardo Sá Pinto era de tensão após a eliminação do Vasco. Ao ser questionado o motivo da demora em mexer no time, sua primeira alteração foi aos 31 minutos do segundo tempo, quando trocou o zagueiro Marcelo Alves por Tiago Reis, o português se irritou com a pergunta.

"Por que eu demorei? Não entendi a pergunta. Substituí quando tinha que substituir. Depois me dê o telefone dele que eu pergunto a ele quando devo substituir. Fica como opção", afirmou.

O treinador lamentou as chances perdidos pelo Vasco na partida e também reclamou da arbitragem que ignorou uma lance polêmico aos 16 minutos do segundo tempo, quando o jogador do clube argentino Frías colocou o braço na bola.

"Se tivéssemos marcado uma das seis ou sete oportunidades, ninguém falaria sobre isso. Contra zero oportunidades do adversário. Você está chateado, não? Me parece. Continuo a dizer: o Vasco fez um grande jogo e merecia ter passado à fase seguinte. É uma grande injustiça esse resultado. Volto a dizer: o adversário teve zero oportunidades. E tivemos um pênalti que nos foi roubado.", disse.