Publicado 06/12/2020 08:15

Porto Alegre - O impasse sobre o resultado da eleição do Vasco colocou em risco a permanência de Martín Benítez em São Januário. Enquanto Luiz Roberto Leven Siano, mais votado no pleito do dia 7 de novembro, e Jorge Salgado, vencedor da votação online do dia 14, disputam no Tribunal de Justiça do Rio o direito de presidir o clube, o atual mandatário, Alexandre Campello, tem até o fim deste domingo, dia do importante confronto com o Grêmio, às 16h, em Porto Alegre, para oficializar a proposta ao Independiente, da Argentina.

O ultimato dado pelo clube argentino aumenta o tom de cobrança do insatisfeito torcedor. Eliminado da Sul-Americana na derrota por 1 a 0 para o Defensa y Justicia, da Argentina, quinta-feira, em São Januário, e na zona de rebaixamento, o Cruzmaltino entra em campo pressionado. Para evitar o clima de despedida do camisa 10, destaque ao lado do compatriota Germán Cano, a diretoria precisa exercer a prioridade de compra de 60% dos direitos do apoiador por U$ 4 milhões, cerca de R$ 20 milhões. No entanto, o acordo prevê o pagamento de R$ 15 milhões em fevereiro de 2021.

Com assédio de clubes dos Estados Unidos, da Turquia e do Brasil, o Vasco tenta prorrogar o empréstimo do apoiador até o fim do Brasileiro, em fevereiro. Mas para evitar o 'adiós' de Benítez, terá abrir o cofre que anda vazio em São Januário. A promessa de parcerias e investidores dos candidatos Leven Siano e Salgado podem garantir a permanência do camisa 10. No entanto, é preciso definir quem será o presidente do Vasco no próximo triênio.

FICHA TÉCNICA: GRÊMIO X VASCO



Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Raphael Claus (SP) Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro (SP) VAR: Márcio Henrique de Gois (SP).



GRÊMIO: Paulo Victor, Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Luiz Fernando, Pinares e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.



VASCO: Fernando Miguel, Miranda (Ricardo Graça), Marcelo Alves e Leandro Castan; Léo Matos, Bruno Gomes, Léo Gil, Benítez e Neto Borges; Thalles Magno e Ribamar. Técnico: Ricardo Sá Pinto.