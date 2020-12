Balotelli é vitima de injurias raciais AFP

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 14:26

Rio - A chance de Mário Balotelli defender o Vasco na próxima temporada foi finalizada quando o atacante de 30 anos foi anunciado no último sábado (5) pelo Monza, clube da Serie B italiana, que tem Silvio Berlusconi como proprietário e Adriano Galliani como executivo de futebol, ambos ex-Milan.

Publicidade

Galliani comentou sobre o fato de Balotelli ter recusado a proposta do clube carioca, antes de se acertar com o Monza.



"Ele recusou um contrato muito importante que poderia ter no Brasil, no Rio de Janeiro, com o Vasco da Gama. Avisei que esta é mesmo a última oportunidade. Eu amo o Mario. Ele é um jogador que com os meios técnicos e físicos pode fazer muito mais. Ele tem demonstrado grandes qualidades, não está claro porque não pode continuar. Ele tem apenas 30 anos", disse Galliani.

Publicidade

O nome de Super Mário estava ligado ao de Leven Siano candidato à presidência do Gigante da Colina. Ele aguarda o resultado das eleições na Justiça há um mês.