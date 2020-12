Grêmio vence o Vasco em Porto Alegre com dois de Diego Souza Lucas Uebel/Gremio FBPA

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 17:57 | Atualizado 06/12/2020 18:11

Porto Alegre - O Vasco voltou a ser goleado no Brasileirão e terminou mais uma rodada na zona de rebaixamento. Na tarde deste domingo, o Cruzmaltino foi a Porto Alegre encarar o Grêmio, pela 24ª rodada, mas foi facilmente batido pela equipe gaúcha, que venceu por 4 a 0. Diego Souza fez valer a "lei do ex" e marcou duas vezes de cabeça, enquanto Pinares e Lucas Silva, de pênalti, fecharam o placar.

O primeiro tempo foi de correria por parte das duas equipes. O Grêmio não demorou a mostrar ao que veio e quase abriu o placar logo no início. Pepê, aos 3 minutos, se antecipou à zaga do Vasco, que vacilou na marcação, mas a bola saiu a direita de Fernando Miguel. Aos 11, Ferreira subiu sozinho na área, mas cabeceou sem direção.

Já o Vasco, apesar de ter mais dificuldades, tentava respirar e se lançar ao ataque. Perigo mesmo só conseguiu levar com Léo Matos, aos 13 minutos. O lateral pegou uma sobra na grande área e soltou um forte chute cruzado, que acabou defendido por Paulo Victor.

Mais organizado em campo, o Grêmio continuava buscando o gol e chegou a conseguir. Victor Ferraz recebeu na área e fez um cruzamento perfeito para Diego Souza, que encheu o pé para estufar as redes. No entanto, o árbitro Raphael Klaus recorreu ao árbitro de vídeo para marcar toque de mão do lateral na origem da jogada e anular o gol, para alívio dos cruzmaltinos.

No entanto, a alegria não durou muito. Em mais um erro do setor defensivo da equipe carioca, Diego Souza recebeu cruzamento na área e subiu entre dois marcadores para testar para o fundo das redes, fazendo com que o Grêmio fosse para o vestiário com a vantagem no placar.

Na volta para o segundo tempo, o Grêmio não demorou para sacramentar sua vitória. Em uma espécie de "replay" do primeiro gol, Victor Ferraz cruzou para Diego Souza, que subiu sem dificuldades para marcar. Dois minutos depois, após linda jogada trabalhada pelo ataque do Grêmio, Pinares acertou um belo chute colocado, sem chances para Fernando Miguel, para marcar o terceiro.

Com a vantagem elástica no placar, o Grêmio apenas administrou a partida, contra um Vasco que não conseguia mostrar nenhum poder de reação. O clube gaúcho ainda teve algumas chances, a melhor delas com Pepê, que entrou cara a cara com Fernando Miguel e tentou encobri-lo, mas a bola bateu caprichosamente no travessão.

Já nos acréscimos, Lucas Silva foi derrubado por Miranda na área. Ele mesmo foi para a cobrança e bateu rasteiro para dar números finais a partida: 4 a 0.

Com a derrota, o Vasco permanece na zona de rebaixamento, com 24 pontos e na 17ª colocação. Já o Grêmio, assumiu a 4ª posição, com 40 pontos. O Cruzmaltino volta a campo no próximo domingo, às 20h30, em clássico contra o Fluminense no Maracanã, enquanto o Grêmio enfrenta o Santos, na quarta-feira, às 19h15, pelas quartas de final da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 4 X 0 VASCO

LOCAL: ARENA DO GRÊMIO

GRÊMIO: Paulo Victor, Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Maicon (Darlan), Matheus Henrique (Thaciano), Pinares (Lucas Silva) e Ferreira; Diego Souza (Churín) e Pepê (Robinho). Técnico: Renato Gaúcho.

VASCO: Fernando Miguel, Miranda, Leandro Castan (Ricardo Graça) e Marcelo Alves (Ribamar); Léo Matos, Marcos Júnior (Juninho), Léo Gil, Benítez e Neto Borges; Talles Magno (Tiago Reis) e Gustavo Torres (Carlinhos). Técnico: Ricardo Sá Pinto.

Gols: Diego Souza (40' do 1ºT e 7' do 2ºT), Pinares (9' do 2ºT) e Lucas Silva (47 do 2ºT)

Cartões amarelos: Diego Souza e Lucas Silva; Léo Matos.