Vasco vive situação delicada Lucas Uebel/Grêmio

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 09:36

Rio - Em situação delicada, o Vasco vem vendo o risco de rebaixamento no Brasileiro aumentar a cada rodada. De acordo com informações do site "Infobola", que tem cálculos do matemático Tristão Garcia, o risco de rebaixamento do clube da Colina já é de 39%.

Apenas três clubes têm mais possibilidades de jogar a Série B na próxima temporada que o Vasco. Em primeiro lugar, o lanterna Goiás com 94%, depois vem o Botafogo com 83%, em seguida o Coritiba com 76%. Na frente do Vasco, com menos risco de queda que o Cruzmaltino vem o Sport com 35%. As outras equipes têm menos de 20% de possibilidades de rebaixamento.

No momento, o Cruzmaltino tem 24 pontos e está na zona de rebaixamento, com um ponto a menos que o Sport. O Vasco tem um jogo a menos, um confronto adiado válido pela primeira rodada da competição, contra o Palmeiras, fora de casa.