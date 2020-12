Douglas Luiz pode trocar o futebol inglês pelo italiano Divulgação

Por MH

Publicado 07/12/2020 19:55

Revelado pelas divisões de base do Vasco, o volante Douglas Luiz estaria na mira da Juventus, da Itália. De acordo com o site TMW, a Velha Senhora tem observado com atenção as boas atuações do jogador pelo Aston Villa, da Inglaterra, e pela Seleção Brasileira. Douglas foi comprado pelo Manchester City em 2018 e depois emprestado ao Girona, da Espanha.

No entanto, o próprio City estaria aguardando a abertura da janela de transferências para entrar na disputa pelo jogador, que foi negociado por 15 milhões de libras (R$ 70 milhões, na cotação da época). Valorizado, o Citizen pode abrir o cofre e desembolsar 28 milhões de euros (cerca de R$ 172 milhões, em valores atuais).

O Gigante da Colina, claro, torce por uma negociação. O clube teria direito a receber cerca de R$ 4 milhões por ser o clube formador do atleta.