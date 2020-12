Ricardo Sá Pinto Daniel Castelo Branco

Rio - Apesar da pressão bastante grande nos bastidores do Vasco, o clube carioca decidiu manter o treinador Ricardo Sá Pinto ao menos até o clássico contra o Fluminense no próximo domingo. De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo", o posicionamento do vice de futebol, José Luís Moreira foi decisivo.

O dirigente entende que Ricardo Sá Pinto ainda não teve tempo para implementar a sua filosofia de jogo. Além disso, existe a consideração pelo fato do treinador ter aceitado o desafio de deixar Portugal para iniciar um trabalho com a temporada na metade e em meio a uma pandemia.

Com 24 pontos e na zona de rebaixamento a pressão sobre o treinador aumentou muito após a eliminação na Sul-Americana e a goleada no último domingo para o Grêmio no Brasileirão.