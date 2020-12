Ramon Menezes Rafael Ribeiro / Vasco / Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 11:09

Rio - Ao comentar mais um resultado negativo do Vasco no Campeonato Brasileiro, o ex-jogador Edmundo falou sobre o atual momento do clube que é ídolo. O Animal se manifestou contra a saída do treinador Ramon Menezes do comando do clube carioca.

"É triste ver a equipe dessa forma e relembrar que na quarta rodada o Vasco era líder, sob o comando do Ramon e que depois ele saiu com o time em décimo lugar, com cerca de 50% de aproveitamento", afirmou.

Além do desempenho dentro do campo, Edmundo ainda afirmou que o grupo vascaíno não vem se entendendo com o atual treinador Ricardo Sá Pinto.

"A gente não vive o cotidiano do clube, mas a gente escuta que o treinador discutiu com o Fellipe Bastos, com o Castan. Parece que gerou um grande problema no grupo", disse.