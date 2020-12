Presidente Alexandre Campello Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 14:23

Rio - Em suas últimas semanas de mandato como presidente do Vasco, Alexandre Campello resolveu marcar uma reunião com os dois candidatos vencedores das duas eleições do Cruzmaltino para tratar da transição. O encontro com Jorge Salgado será nesta terça-feira. Leven Siano é aguardado para uma conversa na próxima quarta-feira, mas a data ainda não está fechada. As informações são do repórter da Band, Lucas Pedrosa.

As reuniões não são em conjunto, serão individuais. O encontro com Salgado vai acontecer nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), em São Januário. A princípio, a reunião entre Campello e Leven deve ser na quarta-feira, também no estádio do clube carioca.

Jorge Salgado venceu a segunda eleição do clube carioca, ocorrida no dia 14 de dezembro de forma online. Enquanto isso, Leven Siano levou a melhor no primeiro pleito, que aconteceu no dia 7 de dezembro, de maneira física. A definição do novo presidente do Cruzmaltino deverá acontecer ainda neste ano.