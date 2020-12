Benítez Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 09:26

Rio - A permanência de Martín Benítez no Vasco em 2021 está cada vez mais complicada. De acordo com informações do canal no YouTube "Detetives Vascaínos", o diretor esportivo do Independiente, Jorge Damiani, o clube argentino já está em conversa com outros clubes para negociar a transferência do meia. A equipe de Avellaneda havia dado um prazo até semana passada para o Vasco definir a negociação, mas não houve qualquer novidade.

O empresário do jogador, Adrián Castellano, teve um discurso mais cauteloso e afirmou que o futuro de Martín Benítez ainda levará um tempo para ser definido. O jogador, que é um dos destaques do Vasco na temporada, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2020.

Benítez, de 26 anos, pertence ao Independiente e foi emprestado ao Vasco até o fim do ano. O atual presidente do clube carioca, Alexandre Campello, acertou com o clube argentino a compra do jogador por quatro milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões). Porém, a instabilidade política do clube carioca, que ainda não tem um novo presidente, vem atrapalhando a negociação. O Independiente aguardava que o Cruzmaltino apresentasse as garantias financeiras para a conclusão do negócio.

Benítez já afirmou que deseja permanecer no Vasco, porém, o Independiente já recebeu sondagens de outros clubes, inclusive do Brasil. O clube argentino deseja negociar o meia em definitivo e já descartou qualquer possibilidade de um novo empréstimo.