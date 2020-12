Croatia's forward Mario Mandzukic celebrates at the end of the Russia 2018 World Cup semi-final football match between Croatia and England at the Luzhniki Stadium in Moscow on July 11, 2018. / AFP PHOTO / YURI CORTEZ / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS AFP

Publicado 10/12/2020 14:15

Rio - Caso realmente assuma o Vasco, a gestão de Leven Siano deseja contratar nomes de impacto no futebol mundial. Em entrevista ao portal italiano “Calciomercato“, Fabio Cordella, braço-direito do possível presidente cruzmaltino, falou sobre Balotelli, que acabou fechando com o Monza, e revelou que há contatos por Khedira, campeão do mundo com a Alemanha em 2014, e pelo atacante Mario Mandzukic.

“Balotelli tem vontade de vir jogar pelo Vasco, isso pode acontecer no final da Série B (da Itália). Gostaria de trazer Balotelli para o Rio de Janeiro em maio. Se tivéssemos a oportunidade de operar (no Vasco) imediatamente, o Mário já estaria no Brasil. Concordamos em tudo, no projeto e na questão econômica. Agora ele está focado no Monza, porque é um profissional sério. Se ele desse bem com a gente poderia voltar como protagonista na Europa. Ele é um talento louco, pode jogar em qualquer lugar e esteve muito próximo do Vasco”, afirmou.

“Tentei o Mandzukic, mas ele quer voltar a jogar na Europa. O mesmo vale para Khedira, por enquanto eles estão focados nisso. A ideia é trazer dois ou três jogadores úteis para dae motivação aos jovens, alguns campeões consagrados podem ajudá-los a crescer”, completou.

Ainda não se sabe quem assumirá a presidência do Vasco. Leven Siano foi o mais votado no pleito presencial que aconteceu no dia 7 de novembro, mas que foi interrompida no fim por liminar da Justiça. Uma semana depois, houve uma votação virtual, onde Jorge Salgado foi o escolhido. No próximo dia 17, um julgamento deve definir quem comandará o clube a partir de 2021.