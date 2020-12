O argentino Benítez tem situação indefinida. Para contratá-lo, o Vasco terá que pagar R$ 22 milhões Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 19/12/2020 13:58

Considerado peça fundamental no setor de criação do Vasco, o apoiador Martín Benítez pode estar prestes a deixar São Januário. O Independiente, da Argentina, já avisou que não há chances de ampliar o contrato de empréstimo, que termina no próximo dia 31 de dezembro, e já está conversando com outros clubes. O novo presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado, resolver não esperar pela virada do ano.

O dirigente pretende conversar o quanto antes com o agente do jogador. O acordo costurado por Alexandre Campello previa a compra de 60% dos direitos econômicos de Benítez por 4 milhões de dólares, algo em torno dos R$ 20 milhões, de maneira parcelada. O atual mandatário, no entanto, travou o negócio durante o processo eleitoral no clube.

Publicidade

O problema é que o agente Adrían Castellanos disse recentemente que o camisa 10 só permaneceria de vez em São Januário se o próximo presidente fosse Leven Siano. Se o empresário mantiver sua palavra, Benítez só fará mais dois jogos pelo Vasco, contra o Santos, neste próximo domingo, em São Januário, e diante do Atlhetico Paranaense, em Curitiba, na rodada seguinte.