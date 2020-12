Benítez deve reaparecer no Vasco contra o Ceará Rafael Ribeiro/Vasco/Divulgação

Por MH

Publicado 19/12/2020 17:36

Principal armador do Vasco, o apoiador Martín Benítez virou dúvida para a partida contra o Santos, neste próximo domingo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 reclamou neste sábado de dores na panturrilha e passará por uma revisão médica ainda nesta tarde. O jogador vive um momento de indefinição em relação ao seu futuro, uma vez que o Independiente, da Argentina, já deixou claro que não vai ampliar o seu empréstimo até fevereiro.

Se Benítez realmente não tiver condições de atuar, o técnico português Ricardo Sá Pinto perderá o cérebro da equipe. Além de correr o risco de não poder contar com um de seus principais jogadores, o comandante sabe que um novo tropeço na competição poderá custar o seu cargo. O Vasco está, no momento, na 17ª posição, com 25 pontos.