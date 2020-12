Rio de Janeiro - RJ - 20/12/2020 - Futebol - Campeonato Brasileiro serie A 2020 - Partida valida pela 26 rodada - Vasco x Santos - Estadio Sao Januario, Sao Januario, zona norte do Rio - na foto comemoraçao do primeiro gol do Vasco, Carlinhos Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 18:02

O Vasco recebeu o Santos em São Januário pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0, com gol de Carlinhos. Com o resultado, o time carioca chegou a 28 pontos e encostou no Bahia, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Veja abaixo as notas dos jogadores vascaínos:

FERNANDO MIGUEL: Um dos destaques na partida. Fez defesas difíceis e foi um dos responsáveis pela vitória vascaína em São Januário. NOTA 8

LÉO MATOS: Boa atuação e peça importante quando foi ao ataque. Ótima assistência para o gol de Carlinhos. NOTA 7

JADSON: Levou um cartão amarelo bobo no fim do primeiro tempo e jogou a segunda etapa correndo risco de expulsão. NOTA 5,5

LEANDRO CASTAN: Experiente, soube fazer um bom jogo e deu conta do setor ofensivo do Santos. NOTA 7

HENRIQUE: Partida comum. Não comprometeu, mas também não ajudou muito. NOTA 5,5

ANDREY: Foi bem nos desarmes e deu dinâmica à saída de bola. NOTA 7

MARCOS JÚNIOR: Perdido na marcação e pouco efetivo nas investidas ao ataque. NOTA 5

BRUNO GOMES: Entrou aos 35 do segundo tempo e cumpriu o papel de proteger o setor defensivo. NOTA 6

JUNINHO: Estava bem no jogo e dando mobilidade ao setor ofensivo. O time do Vasco caiu de produção após a sua saída. NOTA 7,5

MARCELO ALVES: Ficou 15 minutos em campo e nada fez. SEM NOTA

CARLINHOS: Fez o gol da vitória e foi um dos melhores em campo. Fez a sua melhor partida com a camisa do Vasco. Balançou a rede, se entregou, acertou tecnicamente e cumpriu as funções defensivas e ofensivas que se espera dele. NOTA 8,5

PIKACHU: Foi acionado no fim. SEM NOTA.

VINICIUS: Peça nula em campo. Uma das piores partidas com a camisa vascaína. NOTA 4,5

GUSTAVO TORRES: Entrou faltando poucos minutos para o apito final. SEM NOTA

CANO: Fez bem o papel de centroavante e puxou a marcação para dar espaço aos companheiros. Só faltou o gol. NOTA 6

TIAGO REIS - Entrou nos acréscimos do segundo tempo e perdeu um gol na cara. SNOTA 4,5

RICARDO SÁ PINTO: Armou bem a equipe e conseguiu uma importante vitória para respirar na briga para escapar do rebaixamento. Na beira do gramado, "jogou" junto com o time e não parava quieto na orientação. NOTA 7

SANTOS: Com uma equipe mista, o time do Cuca pareceu que estava com a cabeça na Libertadores. Com muitos jovens, o Peixe não deu muito trabalho ao Vasco e sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro.