Rio de Janeiro - RJ - 20/12/2020 - Futebol - Campeonato Brasileiro serie A 2020 - Partida valida pela 26 rodada - Vasco x Santos - Estadio Sao Januario, Sao Januario, zona norte do Rio - na foto comemoraçao do primeiro gol do Vasco, Carlinhos Reginaldo Pimenta

Por MH

Publicado 20/12/2020 18:02

O Vasco deu um passo muito importante em sua corrida contra o rebaixamento. Na tarde deste domingo, em São Januário, a equipe do técnico Ricardo Sá Pinto bateu o Santos, gol de Carlinhos, logo aos oito minutos do primeiro tempo, e ganhou fôlego para superar a crise. Sem o apoiador argentino Benítez, que foi vetado por causa de um problema muscular, o time encerrou um jejum de sete partidas sem vitórias — entre o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.

Apesar do bom resultado, o Gigante da Colina ainda não deixou a zona de rebaixamento. A equipe segue na 17ª colocação, agora com 28 pontos. Na próxima rodada, no último compromisso do Vasco em 2020, o time vai até Curitiba para enfrentar o Athletico Paranaense.

Com um time muito modificado por causa de lesões e suspensões, o Santos bem que tentou ditar o ritmo do jogo logo no início, mas viu sua estratégia cair por terra depois de um contra-ataque bem armado pelo Vasco aos oito minutos: após boa trama entre Cano, Vinicius e Léo Matos pela esquerda, Carlinhos surgiu como surpresa na segunda trave e não desperdiçou a chance. Animado, o Gigante da Colina ainda perdeu pelo menos duas oportunidades para ampliar e viu o goleiro Fernando Miguel salvar o empate certo no fim da primeira etapa.

O Peixe voltou para o segundo tempo e apostou no arisco Soteldo, recuperado da Covid-19, e na estrela do atacante Marinho. Desgastado pela correria, o Vasco deu campo para os paulistas e teve que contar com outra grande defesa de Fernando Miguel para não se complicar. Bem armado na defesa, o Vasco segurou o resultado sem maiores sustos. E ainda teve a chance de liquidar a fatura com Tiago Reis, aos 49, depois de bobeada de Marinho na entrada da área do Santos, que parou na boa defesa do goleiro John Victor.

FICHA TÉCNICA



Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Auxiliares: Alessandro Alvares Rocha de Matos (BA) e Guilherme Dias Camilo (MG)

Cartões amarelos: Jadson, Henrique e Ricardo Sá Pinto

Gol: Carlinhos, aos oito minutos



Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Jadson, Leandro Castan e Henrique; Marcos Júnior (Bruno Gomes), Andrey, Juninho (Marcelo Alves) e Carlinhos (Yago Pikachu); Cano e Vinícius (Gustavo Torres). Técnico: Ricardo Sá Pinto



Santos: John, Fernando Pileggi (Bruno Marques), Luiz Felipe (Soteldo), Alex e Felipe Jonatan; Alison, Sandry (Lucas Lourenço) e Diego Pituca; Madson (Marinho), Kaio Jorge (Marcos Leonardo) e Lucas Braga. Técnico: Cuca