Henrique marcou o primeiro gol na carreira no 164º jogo pelo Vasco

20/12/2020

O Vasco terá dois importantes desfalques para a partida contra o Athletico Paranaense, no próximo domingo, em Curitiba, no último compromisso da equipe neste ano pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Jadson e o lateral-esquerdo Henrique, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, já são problemas para o técnico Ricardo Sá Pinto.

Depois da importante vitória sobre o Santos (1 a 0, neste domingo, em São Januário), Carlinhos, autor do gol da vitória, comentou o fim do jejum de sete partidas (entre a Série A e a Copa Sul-Americana) que o clube amargava. "É um gol muito importante para mim, para a equipe, estamos buscando esses três pontos. Estamos muitos felizes com esse resultado positivo. Era o que a gente estava precisando, desses três pontos", destacou.