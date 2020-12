Jorge Salgado Divulgação

Publicado 22/12/2020 11:20

Rio - Jorge Salgado, futuro presidente do Vasco, já vem sentindo na pele o que será comandar o clube pelos próximos três anos. Uma das suas maiores preocupações no momento é a manutenção de Martín Benítez e a cúpula do departamento de futebol até o fim do Campeonato Brasileiro.

Segundo informações do "ge", O diretor executivo André Mazzuco e o vice de futebol, José Luis Moreira, serão mantidos. A continuidade do trabalho de Mazzuco após o Brasileirão não está descartada. Na outra ponta, Salgado promete anunciar o novo vice presidente de futebol após sua posse.



Se por um lado a situação do departamento de futebol está praticamente definida, por outro a situação de Benítez no Vasco segue sem definição. Os valores acordados (cerca de R$ 20,5 milhões por 60% dos direitos econômicos) entre Alexandre Campello e Independiente são considerados altos pelo novo presidente, que não fará esse tipo de investimento até o fim do Brasileiro.