Benítez

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 12:27

Rio - A permanência de Martín Benítez no Vasco está cada vez mais difícil. Na primeira entrevista coletiva como presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado, afirmou que não iniciará seu mandato "fazendo loucuras" e que a única possibilidade de momento é estender o contrato até fevereiro. No entanto, o Independiente segue irredutível e nem cogita um novo empréstimo.

"Não sei o que vai acontecer, esperemos. Mas não é possível um empréstimo até o fim do Brasileirão. O presidente falou que há uma questão da Fifa (sobre prorrogação de empréstimos que venceriam em dezembro), mas não é assim. O empréstimo se encerra em 31 de dezembro. Se não se chegar à opção de compra, há outros três ou quatro clubes interessados, e nós avançaremos", afirmou Jorge Damiani, diretor esportivo do Rojo.



Durante a coletiva concedida na última segunda-feira, Salgado não escondeu o pessimismo sobre a permanência do argentino. Apesar da dificuldade, o mandatário garantiu que seguirá tentando negociar com Hugo Moyano, presidente do Independiente.



"Para ser muito sincero, não houve nenhuma sinalização positiva por parte do empresário. Empresário diz que ele tem de ser devolvido ao fim do contrato. Isso é um desejo do presidente do Independiente. Já falei com o empresário, falei da nossa proposta de estender o contrato até o final do Brasileiro. Nada mais justo do que o contrato ser estendido. Ele deve ter passado isso para o presidente. Tentei falar com o presidente duas vezes, não consegui, mas vou continuar tentando para tentar demovê-lo de devolver o Benítez agora no final de dezembro", disse Salgado.

O meia argentino chegou ao Vasco em fevereiro e soma dois gols em 26 jogos pelo Cruzmaltino. O próximo compromisso da equipe comandada por Ricardo Sá Pinto será contra o Athletico-PR, no próximo domingo, na Arena da Baixada. A bola rola às 18h15 (de Brasília).

Caso as conversas não avancem, Martin Benítez pode deixar o Vasco sem se despedir da torcida. Vale ressaltar que o último jogo do argentino foi no dia 13 de dezembro, no empate por 1 a 1 com o Fluminense, em São Januário.