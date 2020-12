Martín Benítez RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 11:37

Rio - O meia Benítez não deve mais atuar pelo Vasco. Nesta quinta-feira, véspera de Natal, o argentino foi ao CT e realizou tratamento para um edema na panturrilha, mas não treinou no campo. Sua ausência contra o Athletico-PR, no domingo, é dada como certa. As informações são do "GE".

Segundo o portal, o clima foi de despedida. Emprestado pelo Independiente até o próximo dia 31, a tendência, a não ser que haja uma reviravolta, é que Benítez não atue mais pelo Cruzmaltino. A equipe carioca quer estender o empréstimo, o que já foi descartado pelos argentinos, que desejam uma negociação em definitivo.

Com a ausência de Benítez, Ricardo Sá Pinto deve escolher Carlinhos para iniciar a partida contra o Athletico-PR. No último jogo, contra o Santos, o meia marcou o gol da vitória e foi um dos destaques.