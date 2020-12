Germán Cano AFP

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 18:59

O Vasco inicia neste domingo, diante do Athletico, às 18h15, na Arena da Baixada, uma sequência de cinco jogos contra adversários que estão na parte de baixo da classificação. Depois do Furacão, que está na 12° colocação, pegará Atlético-GO (11°), Botafogo (18°), Coritiba (19°) e Bragantino (13°).

A sequência, recentemente, foi chamada de "favorável" pelo presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado, em coletiva após a decisão da Justiça. E é em um bom desempenho nos próximos jogos que Ricardo Sá Pinto tem como estratégia para tirar o Cruzmaltino do Z-4 e ganhar um fôlego extra para continuar na missão de se livrar do rebaixamento no Brasileirão. No momento, o time é o 17º colocado, com 25 pontos e um jogo a menos que os concorrentes.

Publicidade

Há um turno, o Vasco vivia dias melhores no Campeonato Brasileiro: em 6 de setembro, quando pegou o Furacão em São Januário, venceu por 1 a 0, com gol de Cano. Na ocasião, o time terminou a 8ª rodada na terceira colocação, com 14 pontos, a três do então líder Internacional, e com um jogo a menos. O momento foi apelidado por torcedores como "Ramonismo", sob o comando do técnico Ramon Menezes, demitido recentemente pela diretoria vascaína.

Após vencer o Furacão, o Vasco perdeu por 2 a 1 para o Atlético-GO em São Januário. No entanto, a equipe de Ramon deu a volta por cima na mesma semana, com boa vitória por 3 a 2 contra o Botafogo, no Nilton Santos, nessa que é considerada pelos torcedores como a melhor atuação vascaína no Brasileirão.



A exibição no clássico enganou, mas após o jogo o Vasco pegou o elevador e foi caindo de posição na tabela. Primeiro veio a derrota por 1 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira, e o empate por 1 a 1 com Bragantino, em São Januário. Depois, uma sequência de derrotas derrubou Ramon Menezes e levou o Vasco para a zona de rebaixamento.