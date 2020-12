Talles Magno e Gustavo Torres: desolação na derrota vascaína REINALDO REGINATO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Rio - A derrota para o Athletico-PR manteve o Vasco na zona de rebaixamento. Com 28 pontos, o Cruzmaltino tem 29 % de risco de queda. As informações são do portal "Infobola".

Apesar de estar na zona de rebaixamento, o Vasco tem menos risco de queda que o Bahia, que está fora da degola. O Tricolor tem 42% de possibilidades de queda.

As duas equipes têm a mesma pontuação, porém, o Vasco tem um jogo a menos. O Bahia foi derrotado pelo Internacional, em Salvador, no último domingo.