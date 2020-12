Presidente Alexandre Campello Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 29/12/2020 12:31

Rio - Os últimos dias de Alexandre Campello no Vasco têm sido de união com o futuro presidente Jorge Salgado. Os dois trabalham juntos para quitar parte dos salários atrasados de funcionários e jogadores do clube carioca até a próxima quinta-feira, dia 31 de dezembro.

Com os funcionários do clube, o Vasco deve o mês de novembro e também o 13º salário. Já rem relação aos jogadores, a dívida é maior. Não foram pagos os meses de outubro, novembro e também o 13º (CLT). Além disso, o Cruzmaltino ainda deve direitos de imagem (nem todos recebem) e o acordo de repactuação feito em março.



Além disso, as partes também debateram e decidiram pela saída do treinador Ricardo Sá Pinto do comando do Vasco. O Cruzmaltino vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro e no momento está na zona de rebaixamento.