Rio - Pressionado no comando do Vasco, o treinador Ricardo Sá Pinto pode estar vivendo os seus últimos momentos no clube carioca. De acordo com o site "Esporte News Mundo", a saída do técnico já está decretada pela diretoria do Cruzmaltino. A oficialização, no entanto, depende do acerto com um novo comandante.

De acordo com o portal, tanto o atual presidente do clube carioca, Alexandre Campello, quanto o futuro, Jorge Salgado, já decidiram pela saída do técnico. Ambos acreditam que o período sem jogos do Brasileirão será importante para o novo comandante dar uma cara diferente à equipe.

O vice-presidente de futebol, José Luiz Moreira, foi um dos maiores defensores da permanência do treinador, devido a opção de Sá Pinto de deixar Portugal para vir ao Brasil em um ano de pandemia. No entanto, os maus resultados em campo, no entanto, acabaram pesando em favor da decisão pela saída do técnico.



O Vasco volta a campo no dia 7 de janeiro, quando enfrenta o Atlético-GO, fora de casa, às 21h, pela 28ª rodada do Brasileirão. As duas equipes são rivais diretas na luta contra o rebaixamento.