Rio - Após comunicar ao treinador Ricardo Sá Pinto que ele não irá permanecer no comando do Vasco, o Jornal O Dia apurou que a diretoria do clube carioca entrou em contato com o Zé Ricardo para substituir o técnico. O Cruzmaltino deseja finalizar logo a contratação de um novo treinador para que ele possa fazer um período de preparação, antes do retorno do Brasileirão.

O contato do clube carioca com Zé Ricardo foi feito na última segunda-feira. O técnico teve uma passagem pela equipe de São Januário entre os anos de 2017 e 2018, quando conseguiu classificar o Cruzmaltino para a Libertadores daquele ano.



Ricardo Sá Pinto comandou o Vasco por pouco mais de dois meses. Ao todo foram 15 partidas, com somente três vitórias, cinco empates e sete derrotas. O português assumiu o time em 13º, viu a equipe entrar na zona de rebaixamento. Na Sul-Americana, a equipe carioca eliminada nas oitavas de final para o Defensa y Justicia em pleno São Januário.

O último trabalho de Zé Ricardo foi no ano passado, quando comandou o Internacional no Brasileiro. Ele substituiu Odair Hellmann e conseguiu classificar a equipe colorada para a Libertadores de 2020.