Mauro Cezar Pereira Reprodução

Por Lance

Rio - O Vasco decidiu após uma longa reunião na segunda-feira demitir o técnico Ricardo Sá Pinto. Em uma passagem de apenas dois meses, o português teve apenas três vitórias como treinador do clube. O Jornalista Mauro Cezar Pereira analisou o desempenho do time e, apesar de lembrar que o elenco é limitado, definiu o trabalho de Sá Pinto como "fraquíssimo".

"Ricardo Sá Pinto deixa o comando técnico do Vasco. Elenco é fraco, sim, mas há outros tão limitados ou ainda piores na Série A. Trabalho do português foi fraquíssimo. Foram 15 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, pegou o time em 13º, caiu com os vascaínos na 17ª colocação", escreveu Mauro Cezar em sua conta no Twitter nesta manhã.



O Vasco, então, corre atrás para anunciar o novo treinador o quanto antes. O Gigante da Colina é 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos.