Rio - O Vasco tem pressa. E não apenas para anunciar o substituto do técnico Ricardo Sá Pinto. Enquanto negocia a contratação de Zé Ricardo para o cargo, a diretoria, com a anuência de Jorge Salgado, que assume a presidência do clube em janeiro, fechou com o Alexandre Pássaro para o lugar de do diretor de futebol André Mazzuco, demitido nesta terça-feira. A informação foi inicialmente divulgada pelo 'GE'.

Formado em direito, Pássaro, de 30 anos, é o atual gerente de futebol do líder São Paulo, mas não seguirá no cargo em 2021 em função da troca da diretoria com a vitória de Julio Casares na eleição realizada em dezembro. Vitorioso no pleito do Vasco, Jorge Salgado deu aval para a contratação. Favorito do mandatário, Rodrigo Caetano, executivo do Internacional, é especulado como 'reforço' do próprio São Paulo na virada do ano.

Com a demissão de Sá Pinto e de toda comissão técnica nesta terça-feira, a diretoria aproveitou o recesso no Campeonato Brasileiro para acelerar a reformulação do departamento de futebol. A expectativa é de anunciar o substituto do técnico português antes do Ano Novo.

Em 17º lugar no Brasileiro, com 28 pontos, o Vasco vive uma situação delicada na competição. Com uma rodada a menos disputada, o Cruzmaltino tem risco de 29% de queda para a Segundona, de acordo com os dados do 'Infobola'.