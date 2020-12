Zé Ricardo Paulo Fernandes/ Vasco/ Divulgação

Rio - O treinador Zé Ricardo está próximo de retornar ao Vasco. De acordo com informações do repórter da Band, Lucas Pedrosa, há um interesse mútuo das duas partes em um acordo. O acerto entre o clube e o treinador deverá acontecer em breve.

Atual presidente do Vasco, Alexandre Campelo sempre gostou muito do treinador, que foi o primeiro da sua gestão. O futuro mandatário, Jorge Salgado também é adepto ao nome. Zé Ricardo entende que história dele no Vasco não acabou.



Zé Ricardo comandou o Vasco entre 2017 e 2018, classificando a equipe para a Libertadores e sendo vice-campeão do Carioca. No comando do Cruzmaltino, o treinador somou 50 jogos, sendo 22 vitórias, 13 empates e 15 derrotas; 79 pontos em 150 disputados. Um aproveitamento de 52,7%.