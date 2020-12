Falcão Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 11:44

Rio - O presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado, convidou o ex-jogador da seleção brasileira, Paulo Roberto Falcão para assumir um cargo e participar da nova estrutura do clube carioca. As informações são do portal "globoesporte.com".

Os dois trabalharam juntos na seleção brasileira em 1991 e têm ótima relação. Salgado assumiu o cargo de diretor de futebol da CBF em 1989, substituindo o ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, e ficou por lá até 1993.

Publicidade

De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo", Falcão teria sido convidado para ser vice de futebol. Além dele, o clube carioca planeja ter Rodrigo Caetano como CEO do esporte em 2021.

Publicidade

Ao lado de Campello, durante esse processo de transição já iniciado, Salgado já tem elaborado mudanças no departamento de futebol do Vasco. André Mazzuco, diretor executivo, foi demitido. Há o acerto com Alexandre Pássaro, que está nos últimos dias de gestão como gerente de futebol do São Paulo.



Desde 2016, quando da terceira passagem como técnico do Internacional, clube pelo qual foi tri brasileiro como jogador na década de 1970, Falcão não exerce nenhuma função em qualquer clube de futebol. Além de jogador e de treinador, o ídolo colorado foi comentarista da Rádio Gaúcha, TV Globo e Fox Sports.