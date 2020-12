Luxemburgo Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 10:20

Rio - O treinador Vanderlei Luxemburgo enviou um recado aos torcedores do Vasco, após ter seu nome ventilado no clube carioca. O comandante negou ter recebido qualquer oferta do Cruzmaltino e por isso não teria recusado um convite para retornar ao clube carioca.

“Para torcida do Vasco, que eu tenho um carinho muito grande. As notícias que estão saindo no Rio de Janeiro é que teria recebido o convite e disse não. Eu não posso dizer não se não recebi nenhum convite. Eu não recebi convite do Vasco, por isso, não posso dizer não. A mensagem de carinho para a torcida do Vasco, com quem tenho um grande carinho e eles têm muito respeito por mim”, disse ele.



Vanderlei Luxemburgo comandou o Vasco no último ano e foi elogiado após tirar o Cruzmaltino da zona de rebaixamento naquela ocasião. Neste ano, ele dirigiu o Palmeiras e conquistou o título do Campeonato Paulista. Foi demitido no meio da temporada e substituído por Abel Ferreira.