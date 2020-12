Jorge Salgado Reprodução

Por O Dia

Rio - O presidente eleito do Vasco, Jorge Salgado, utilizou o seu perfil oficial no Twitter para negar a informação de que teria feito um convite ao ex-jogador Paulo Roberto Falcão para ocupar alguma função no futebol vascaíno no ano de 2021. Ele falou sobre a relação que tem com o ex-técnico da seleção brasileira, mas descartou qualquer oferta ao ex-meia.

Publicidade

"Tenho uma relação profissional e de amizade com Falcão de longa data, mantendo contato regular com ele. Falcão foi técnico da Seleção Brasileira no meu período como Diretor de Futebol da CBF. Além de ter sido um atleta vitorioso no Brasil e na Europa, um dos melhores do mundo na sua geração, Falcão tem um profundo conhecimento do futebol fora das quatro linhas. É um estudioso do futebol, com as portas abertas e respeitado em qualquer círculo do futebol. Eu trabalho com método, disciplina e planejamento. Não existe absolutamente nada concretizado principalmente porque ainda não é o momento de fechar a contratação do futuro CEO do Futebol do Vasco. Portanto não fiz e nem farei esta contratação nesse momento", afirmou.



O presidente eleito do Vasco ainda falou sobre as prioridades de momento. Ele disse que está trabalhando, ao lado de Alexandre Campello, atual mandatário do clube carioca, para escolher o novo técnico do Cruzmaltino.

Publicidade

"Minha prioridade é ajudar a atual administração do clube na substituição do nosso treinador, avançar na estruturação do futebol com a chegada do novo diretor executivo, e encontrar caminhos para viabilizar, mesmo antes da posse, o pagamento de parte dos salários atrasados", escreveu.