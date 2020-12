Luxemburgo Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 12:43

Rio - O treinador Vanderlei Luxemburgo foi apontado pela maioria dos leitores do Jornal O Dia com o favorito para assumir o comando do Vasco. O professor recebeu 47% dos votos e foi apontado como o preferido para substituir Ricardo Sá Pinto.

Publicidade

Luxemburgo comandou o Cruzmaltino no ano passado. Ele assumiu o Vasco em situação delicada, a equipe estava na zona de rebaixamento e conseguiu colocar o Cruzmaltino em 12º ao fim do Brasileiro. No ano seguinte, Luxa deixou o Vasco rumo ao Palmeiras.



Em segundo lugar na enquete ficou Joel Santana. Campeão Brasileiro pelo Vasco em 2000, ele recebeu 20,6% das intenções de voto. Zé Ricardo ficou em terceiro com 11,5%. Ex-técnico do Corinthians, Tiago Nunes recebeu 8,5% dos votos. Dorival, campeão da Série B em 2009, recebeu 6,5% dos votos. Em último ficou Roger Machado com 6%.