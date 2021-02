Na ausência de Martín Benítez, Carlinhos terá a missão de municiar o trio ofensivo vascaíno contra o Corinthians Divulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 15:26

São Paulo - Uma final às avessas. É como o Vasco encara o confronto com o Corinthians, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Com a obrigação de vencer para evitar o rebaixamento para Série B na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Vanderlei Luxemburgo promoveu apenas duas mudanças em relação à escalação usada na derrota para o Internacional, domingo, em São Januário. No meio de campo, Andrey ganhou a posição do argentino Leonardo Gil, enquanto Yago Pikachu ficou com a vaga de Benítez, vetado com problemas musculares.

Há dez anos sem vencer o Corinthians, o Vasco precisa derrubar o longo tabu para seguir vivo na Série A. Mais adiantado, Pikachu terá um papel importante para o encerrar outro incômodo jejum vivido pelo atacante Germán Cano, que não marca há cinco rodadas, período que coincide com a última vitória do equipe, sobre o Atlético-MG, no dia 23 de janeiro.

Publicidade

Confira a escalação do Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Andrey e Carlinhos; Yago Pikachu, Talles Magno e Cano.