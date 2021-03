Mauro Cezar Pereira Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 21:00

Rio - Rebaixado para a Série B, o Vasco passa por um momento de reformulação no elenco e três chegadas foram anunciadas, além da saída de outros três atletas. No entanto, o efeito não está sendo imediato. Nas três primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Cruzmaltino acumulou duas derrotas e um empate. Segundo o jornalista Mauro Cezar, durante o podcast 'Posse de Bola', a situação do clube carioca é desesperadora.

“Sem dúvida, reduzir custos e tentar ter um time de Série B competitivo, não tem outra saída. Agora, faz algumas apostas em uns jogadores já meio desgastados, que de repente não sei se vão dar o retorno que o Vasco precisa, mas o Vasco nano tem muita opção, acabou de emprestar o goleiro Fernando Miguel para o Atlético-GO, vai trabalhar com seus goleiros da base, jogadores mais jovens, uma clara redução de folha de pagamento também”, disse o comentarista, antes de emendar.



“A situação do Vasco é desesperadora, já era terrível com o rebaixamento e é o quarto rebaixamento, você não conta nem com aquela solidariedade natural do torcedor em sua plenitude, porque o torcedor já está muito machucado. O Vasco não tem muita saída, não tem muito para onde correr, acho até que esses resultados iniciais no Campeonato Carioca não são tão relevantes assim, porque estão jogando os garotos, é um começo”, encerrou.