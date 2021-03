Paulinho Bóia se recusou a defender o Vasco Divulgação

Por MH

Publicado 16/03/2021 21:04

A ida do meia-atacante Paulinho Bóia para o Vasco afundou. O jogador, que seria emprestado até o final do ano como complemento da contratação do apoiador Martín Benítez pelo Tricolor do Morumbi, disse que não pretende deixar a equipe paulista. O Gigante da Colina vai tentar outro jogador do São Paulo ou uma maior compensação financeira pela liberação do argentino.

"Fiquei sabendo do contato do Vasco, fiquei feliz pela procura, uma grande equipe, de história, todo jogador sonha em jogar em uma grande equipe como Vasco. Seria um privilégio defender o Vasco, mas meu projeto é defender o São Paulo. Estou voltando de lesão e quero ter continuidade no São Paulo, ser observado pelo Crespo. Vai demorar mais uns 15 ou 20 dias para estar 100% e ele vai poder me ver" disse o atleta, em contato com o site Globoesporte.com.