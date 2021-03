Martín Benítez Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/03/2021 20:00

Rio - A ida de Martín Benítez ao São Paulo parecia concretizada, mas a decisão de Paulinho Boia de não ir para o Vasco esfriou o negócio. Com a recusa do atacante tricolor, o Cruzmaltino pediu que o zagueiro Diego Costa fosse incluído no negócio. No entanto, de acordo com o 'Blog do Menon, do Uol Esporte, o time paulista recusou a solicitação da equipe carioca.

Com isso, um novo nome será definido para ser incluído na negociação pelo meia do Vasco. O argentino tem contrato com o Cruzmaltino até o meio do ano, quando se encerra o empréstimo com o Independiente. Para liberar o jogador antes do término do período, o Vasco pede uma compensação financeira, além de um atleta no negócio. O negócio deve ser definido até sexta.