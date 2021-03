O gol do Internacional, marcado por Rodrigo Dourado, em São Januário, é o foco da polêmica e do pedido de anulação do resultado pelo Vasco Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 19/03/2021 21:00

Rio - Após recorrer da decisão de Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que indeferiu o pedido de anulação do polêmico jogo vencido pelo Internacional, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco manteve a esperança com a confirmação do próprio Noronha do julgamento do recurso do clube, desta vez, no Pleno da entidade, na próxima quinta-feira.

A confirmação do julgamento atende a um pedido do departamento jurídico cruzmaltino, que, no dia 9 de março, recorreu da decisão inicial do presidente do STJD. Rebaixado para a Série B, o Vasco ainda tenta a impugnação do jogo contra o Internacional, motivado pela pane do VAR no gol de Rodrigo Dourado, em posição duvidosa. A defesa do Vasco entende que o resultado contribuiu para a queda para a Segundona.

Em sua defesa, o Vasco mantém mantém a tese de que houve "erro de direito" do árbitro Flávio Rodrigues de Souza e, no recurso inicial, fez uso de arquivos em audiovisual com diálogos entre a cabine do VAR e o juiz paulista.