Por O Dia

Publicado 20/03/2021 12:57

Rio - O Vasco foi condenado pela Justiça neste sábado a pagar R$ 453.026,29 ao zagueiro Luiz Gustavo, que deixou o clube em agosto. A decisão é da juíza Áurea Regina de Souza Sampaio, da 49ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). Ainda cabe recurso. As informações são do site "Esporte News Mundo".

A ação é referente ao segundo contrato do defensor com o clube. No ano passado, o Vasco já havia sido condenado a pagar R$ 1.187.729,44 ao jogador por dívidas em relação ao primeiro contrato.



Desta vez, os valores são referentes a pagamentos que deveriam ter sido feitos a Luiz Gustavo enquanto ele estava emprestado ao Goiás. Segundo a decisão, em contestação, o Cruzmaltino confessou não ter pago os valores, mas alegou que "o contrato especial de trabalho desportivo, em razão da cessão temporária, encontrava-se suspenso".