Vanderlei Lucas Uebel / Grêmio

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 22:00

Rio - Na mira do Vasco, o goleiro Vanderlei parece que não irá desembarcar no Rio de Janeiro. De acordo com a 'Rádio Guaíba', o goleiro do Grêmio recusou a proposta do Cruzmaltino. O arqueiro esperava uma oferta muito maior por parte da equipe carioca, que agora segue em busca de outro goleiro para suprir a ausência de Fernando Miguel.

Vanderlei se destacou no Santos há alguns anos, mas não teve o mesmo brilho no Grêmio e acabou perdendo a titularidade na equipe de Renato Gaúcho. O Vasco agora segue com Lucão como titular, mas ainda quer um nome para ser titular absoluto. Fernando Miguel foi emprestado ao Atlético-GO após temporada de oscilação no Cruzmaltino.